Irajá foi o bairro que alcançou o maior índice de flagrantesDivulgação

Publicado 14/02/2023 16:02

A Operação Lei Seca realizou 40 ações de fiscalização no Rio de Janeiro durante o último final de semana. No total, mais de 2 mil motoristas foram abordados e 289 estavam dirigindo sob efeito de álcool (14%).

O município do Rio de Janeiro registrou uma média acima de 10% dos motoristas flagrados no teste de alcoolemia, uma taxa classificada como bem elevada e que puxou a média geral do final de semana. Irajá foi o bairro que alcançou o maior índice, com 20,21%. Na sequência, o município de Nova Iguaçu apresentou 16,48% e Niterói, 14,29%.

No interior do estado, a cidade de Macaé foi a que mais registrou casos de alcoolemia. Blitzes realizadas na sexta e no sábado apontaram que 18% dos motoristas abordados estavam embriagados.

Já em Cabo Frio, a operação abordou 175 motoristas e 10,3% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.