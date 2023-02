Homens de sete quartéis do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pela família soterrada em Engenho Pequeno - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quarta-feira (15), o segundo dia de buscas por um casal e por uma menina de 4 anos, todos da mesma família, desaparecidos após um deslizamento seguido de desabamento de uma casa em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a corporação, sete quarteis do Corpo de Bombeiros, organizados em três equipes com mais de 50 homens cada, seguem trabalhando para encontrar as vítimas na Rua Adelino Ferreira Brasil, no bairro Engenho Pequeno.



A operação conta com o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), quarteis de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Benfica e São Cristóvão, além de cães farejadores do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA). Drones também apoiam os trabalhos.



A casa da família desabou devido a um deslizamento que aconteceu em meio à forte chuva que atingiu a cidade na última segunda-feira (13).



A prefeitura de São Gonçalo decretou situação de emergência em uma publicação na edição extra do Diário Oficial da última terça-feira (14), autorizando a mobilização dos órgãos municipais sob a organização da Defesa Civil.

O objetivo, segundo o governo municipal, é "garantir rapidez nas ações de respostas necessárias para minimizar os efeitos causados pelas chuvas". A medida tem duração inicial de 90 dias e pode ser prorrogada.



A prefeitura ainda determinou a retirada provisória de 43 famílias que moram no bairro do Engenho Pequeno, na área próxima ao local onde houve o deslizamento de encosta.

Ainda conforme o órgão, a Secretaria Municipal de Assistência Social também atua no local, orientando as famílias que estão deixando suas casas e sendo levadas para pontos de apoio pelo período necessário.



Em virtude do risco de novos deslizamentos, o Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM) e a Defesa Civil decidiram pela evacuação da área por 96 horas até que seja possível uma nova avaliação do cenário.



A Defesa Civil do município vistoriou 143 locais nas últimas 24 horas e 10 destes foram interditados. Há sete pontos de apoio abertos, 248 pessoas desabrigadas e 23 desalojadas.

Dezoito sirenes foram acionadas, nos bairros de Arsenal, Engenho Pequeno, Gradim, Itaúna, Lindo Parque, Mutuaguaçu, Nova Grécia, Novo México, Patronato, Porto Novo, Tenente Jardim e Zumbi.



O prefeito Capitão Nelson (PL) anunciou, também na terça-feira (14), a concessão de Auxílio Habitacional Temporário às famílias que ficaram desalojadas em decorrência das fortes chuvas que castigam a cidade.

O auxílio habitacional será de R$ 600,00 e será concedido às famílias por um período de até 12 meses. Nos casos de pessoas que moram de aluguel, o benefício será concedido por três meses.