Desfiles das escolas de samba começam nesta sexta-feira (1começam neste fim de semana na Marquês de Sapucaí (17) - Arquivo/ Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 15/02/2023 16:33

Rio - Faltando dois dias para o início dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, o alvará de autorização dos camarotes e frisas ainda tramita na Diretoria Geral de Diversões Públicas (DGDP). No entanto, o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, garantiu que até o fim desta quarta-feira (15) os processos de autorização já estarão finalizados. "Até hoje de noite a gente vai ter uma resposta positiva. O pedido está tramitando e é normal que leve mais tempo. Não vai ser isso que vai impedir o Carnaval de acontecer", disse ao Dia.



Pela primeira vez na história do Carnaval na Sapucaí, o Corpo de Bombeiros ficará responsável por fazer a contagem oficial do número de convidados dos camarotes em todos os dias de desfiles, tanto da Série Ouro, como do Grupo Especial. O trabalho da corporação começou no último fim de semana, nos ensaios técnicos, e tem como justificativa garantir a segurança dos foliões presentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, responsável pela emissão do alvará, somente os camarotes Arpoador e Allegria conseguiram se regularizar exclusivamente para o ensaio técnico da última semana.

Expectativa de recorde de público





Na segunda-feira (13) foram realizados ensaios técnicos e testes de som e luz foram aprovados. "Tivemos oportunidade esse ano de fazer quatro testes ao invés de um, que até então era só a campeã que fazia, esse ano foram duas no sábado e duas no domingo e isso nos facilitou muito. Já os camarotes, cada um está terminando suas decorações para receber milhares de pessoas que vão está lá", afirmou. A expectativa da Liesa para o Carnaval na Sapucaí é que o local receba o maior público da história, com cerca de 100 mil pessoas em cada dia. "Para nós é recompensador, esse ano vamos receber o maior público da Sapucaí da história, praticamente todos os ingressos estão vendidos, é esperado mais de 100 mil pessoas por dia. Um marco satisfatório, e o mais importante é que as escolas estão preparando um belíssimo Carnaval, e eles são responsáveis pelo sucesso desse espetáculo, todas estão bem ensaiadas", disse o Perlingero.Na segunda-feira (13) foram realizados ensaios técnicos e testes de som e luz foram aprovados. "Tivemos oportunidade esse ano de fazer quatro testes ao invés de um, que até então era só a campeã que fazia, esse ano foram duas no sábado e duas no domingo e isso nos facilitou muito. Já os camarotes, cada um está terminando suas decorações para receber milhares de pessoas que vão está lá", afirmou.

No último sábado (11), Perlingeiro, o prefeito Eduardo Paes, e a ministra do Turismo Daniela do Waguinho visitaram a Cidade do Samba. No encontro, eles percorreram os barracões das agremiações e conversaram com dirigentes das escolas do Grupo Especial sobre os preparativos finais para o Carnaval 2023.