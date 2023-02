Castro: "A proteção da mulher é prioridade em nosso governo o ano todo, tanto que criamos a Secretaria da Mulher, que coordena várias ações nesse sentido" - Foto: Carlos Magno

Castro: "A proteção da mulher é prioridade em nosso governo o ano todo, tanto que criamos a Secretaria da Mulher, que coordena várias ações nesse sentido"Foto: Carlos Magno

Publicado 15/02/2023 15:37

Rio - "Ouviu um não? Respeite a decisão" é o slogan da campanha que o Governo do Rio, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, está lançando no Carnaval. Nela, são pontuadas atitudes de assédio contra a mulher – como puxar o cabelo, braço e a fantasia – além de destacar o aplicativo Rede Mulher. Gratuito para celular, a ferramenta tem um botão de emergência que aciona eletronicamente o 190, da Polícia Militar. "Seja um folião de respeito", convoca uma das peças, divulgadas em redes sociais, rádios, jornais impressos, outdoors e pontos de ônibus, entre outros locais.

"A proteção da mulher é prioridade em nosso governo o ano todo, tanto que criamos a Secretaria da Mulher, que coordena várias ações nesse sentido. Mas sabemos que no Carnaval há uma tendência de o assédio aumentar, e isso torna essa campanha de conscientização ainda mais importante. Nossa mensagem é clara: atitudes de desrespeito ou de violência contra as mulheres não serão toleradas", destacou o governador Cláudio Castro.

Além da campanha de conscientização, o Governo do Estado também atua no enfrentamento de todos os tipos de violência contra a mulher. Nesse Carnaval, policiais militares da Patrulha Maria da Penha – que assiste mulheres com medidas protetivas – estarão fazendo ações diárias de prevenção à violência contra a mulher na Marquês de Sapucaí, em Intendente Magalhães, na Baixada Fluminense, em Niterói e no interior do Estado. As 14 delegacias especiais de Atendimento à Mulher estarão com reforço policial no Carnaval.

"A mulher pode e deve brincar o Carnaval longe de toda forma de assédio, violência ou agressão. Vamos trabalhar para que o respeito a elas dê o tom desse Carnaval, promovendo ações de conscientização e também, quando necessário, vamos coibir os abusos", disse a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

O programa Empoderadas, que atua na prevenção da violência contra a mulher com técnicas esportivas, vai distribuir materiais informativos sobre segurança para uso de carro de aplicativo, transporte público e locomoção a pé, entre outros temas, nas estações do metrô Carioca, Central, Uruguaiana e Catete, além do Sambódromo.