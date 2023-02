A operação contou com apoio de militares do Exército Brasileiro - Divulgação

Publicado 15/02/2023 14:47 | Atualizado 15/02/2023 14:50

Rio - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Desarmada, para apurar supostas operações de comércio ilegal de armas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Duas lojas de armas de fogo estão sendo investigadas.

A ação, em conjunto com o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar do Exército Brasileiro (SFPC), obteve informações que indicavam a venda ilícita de material bélico através de lojas que tiveram suspensa a autorização de comercializar armas de fogo, acessórios e munições.

A operação mobilizou equipes de policiais federais e militares do Exército Brasileiro, que realizam investigação no local e conferem a regularidade das vendas efetuadas pelas lojas e do depósito do material bélico no estabelecimento comercial.

As eventuais irregularidades constatadas podem caracterizar o crime de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório, o crime de posse ilegal de armas de fogo, munição e acessório de uso restrito e o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujas penas podem chegar, respectivamente, a doze, seis e três anos de prisão, além de multa.