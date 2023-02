Banco de Sangue do Inca vai manter o funcionamento normal no sábado e na segunda-feira - Divulgação

Publicado 15/02/2023 17:51

Rio - O Instituto Nacional de Câncer (Inca) realiza a campanha "Bloco da Solidariedade", para reforçar os estoques de sangue e plaquetas do instituto, que hoje tem o nível de coleta diária 40% abaixo do ideal e não deixar que os pacientes em tratamento no Inca, que necessitem de transfusões, fiquem desassistidos durante e após o carnaval.

Para isso, a Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, a Sebastiana, que reúne alguns dos mais tradicionais cordões da cidade, fará publicações nas suas redes sociais ao longo desta semana, reforçando o pedido de doação de sangue para o Inca.

Outra parceria também vai contribuir para tornar o feriadão mais solidário. A rádio Saara vai mobilizar os ouvintes durante a programação diária, além de divulgação pelo Instagram. Já a rede Kinoplex irá exibir em seus cinemas, no Rio de Janeiro, vídeo da campanha sensibilizando o público sobre doação de sangue no Inca, além da publicação de peças em seus perfis sobre como participar do “Bloco da Solidariedade”.

A campanha termina na quinta-feira da semana que vem (23) com a presença dos padrinhos do Bloco da Solidariedade, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, no Cristo Redentor iluminado na cor vermelha, em alusão à causa.

Funcionamento: Até sexta-feira (17), das 7h30 às 14h30, para doação de sangue e plaquetas. No sábado (18), o banco abre apenas para doação agendada de plaquetas.