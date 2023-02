Danilo Silva Lima, conhecido como Tziu, foi encontrado por policiais em imóvel ligado de família, no mesmo bairro onde crime ocorreu - Divulgação

Publicado 15/02/2023 17:49 | Atualizado 15/02/2023 18:11

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta terça-feira (14), um homem suspeito de matar a facadas uma vítima por dívida de aluguel de imóvel em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, Danilo Lima Silva, conhecido na região como Tiziu, teria cometido o crime após uma discussão com Valci Gomes da Silva.

O caso aconteceu no último dia 3, na casa do suspeito, na Rua Floresta, no Cosmos. Os dois teriam tido uma discussão, que resultou no ataque a facadas por parte de Danilo. Valci foi atingido por múltiplos golpes na região torácica e chegou a tentar fugir, mas morreu.

Ainda segundo os investigadores, Danilo teria tentado esconder os vestígios do crime no interior da própria casa, mas foram encontradas marcas de sangue na rua e próximo ao local onde o corpo foi encontrado.

Após identificar os sinais do crime, a equipe da especializada representou pela prisão de Danilo, no último dia 4. O pedido de prisão foi decretado pelo Plantão Judiciário no mesmo dia e as buscas se iniciaram. O suspeito foi localizado em um imóvel antigo de família, no mesmo bairro onde o crime ocorreu.