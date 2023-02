Lei Seca realizará a maior operação em seus 13 anos de atuaçã - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2023 16:54

Rio - A Secretaria de Estado de Governo lança, nesta quarta-feira (15), a operação especial da Lei Seca para o Carnaval. Pela primeira vez, todas as regiões do estado terão fiscalizações diárias, além do suporte de drones operados pelos agentes do Gabinete de Segurança Institucional. Estão programadas blitzes, principalmente nos municípios que recebem grande migração de turistas, como os da Costa Verde e da Região dos Lagos, além de ações nos bairros com mais desfiles de blocos de rua.

A megaoperação contará com 216 agentes e 53 veículos, que vão atuar em até 15 pontos diários de fiscalização, tanto nos finais de tarde como no horário da noite, e contará ainda com as motopatrulhas, que inspecionam os motoristas que tentam escapar das operações por rotas alternativas.

"Montamos a maior operação já realizada pela Lei Seca nesses seus 13 anos. Mapeamos os municípios que irão receber uma demanda grande de turistas e planejamos ações para inibir que motoristas dirijam depois de beber. Queremos reduzir os índices de acidentes e sabemos que a combinação álcool e direção está por trás da violência no trânsito", destacou o Secretário de Estado de Governo, Chico Machado.

Drones apoiam contra a fuga

Além da fiscalização tradicional, a Lei Seca terá o apoio de drones, o que permitirá mapear melhor as áreas para reduzir a fuga dos motoristas. Outro objetivo é ajudar na identificação dos casos de troca de condutor pelo carona, que podem ocorrer nas imediações da blitz, numa tentativa do motorista escapar das multas por alcoolemia.

"É importante colocar toda tecnologia do Estado em apoio às instituições, principalmente quando o objetivo é reduzir o número de acidentes", detalha o secretário do GSI, Edu Guimarães.

Educação nos blocos e na Sapucaí

Além da atuação dos policiais nas operações, os agentes PCDs da Lei Seca também estarão nas ruas durante o Carnaval. Serão oito equipes diárias atuando, nos blocos e nos desfiles da Avenida Marquês de Sapucaí, na conscientização dos motoristas. Os agentes PCDs são todos vítimas de acidentes no trânsito.