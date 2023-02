Armas brancas apreendidas no aterro do Flamengo - Divulgação

Armas brancas apreendidas no aterro do FlamengoDivulgação

Publicado 15/02/2023 17:39

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Rio Mais Seguro e a equipe da Superintendência da Zona Sul da Segov, apreenderam, durante os dias 13 e 14, mais de 30 armas brancas em ações para combater pontos de uso de drogas em Copacabana e no Flamengo. Ao todo, foram abordadas 46 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A operação, que é uma determinação do Governador Cláudio Castro e do Secretário de Estado de Governo, Chico Machado, percorreu ruas de Copacabana na segunda-feira. Na terça, foi a vez do bairro do Flamengo. Foram apreendidos facas, canivetes, tesouras e alicates, além de cachimbos, copos para utilização de crack e trituradores de maconha.

“A Zona Sul é muito populosa e a quantidade de pessoas em situação de rua aumentou depois da pandemia, mas é preciso dizer que, no meio deles, existem pessoas infiltradas que vendem e consomem drogas. Nosso intuito é desarticular essas concentrações”, afirmou o Superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald.

A maior parte das 46 pessoas em situação de rua abordadas tinha antecedentes criminais — em Copacabana, 18 de 25 tinham anotações.