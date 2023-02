Crime aconteceu na Praça Jardim Alvorada - Reprodução

Publicado 15/02/2023 17:11 | Atualizado 15/02/2023 17:36

Rio - Um homem, não identificado, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio na praça do bairro, que fica na Rua Dartagnan Rodrigues. No local, os policiais encontraram a vítima já em óbito.

A área então foi isolada e peritos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acionados. Os agentes realizaram perícia no local e abriram uma investigação para identificar os suspeitos do crime e a sua motivação.