Allan Laiber Serafim confessou que ocupa cargo de cobrador de taxa ilegal para a milícia da Taquara, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 15/02/2023 18:18 | Atualizado 15/02/2023 18:53

Rio - Policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (15), um miliciano que estava extorquindo um comerciante na Estrada do Rio Grande, na Taquara, Zona Oeste do Rio. De acordo com os policiais, Allan Laiber Serafim e um comparsa, não identificado, chegaram no estabelecimento por volta das 11h30 para recolher a taxa semanal cobrada ilegalmente pela milícia da região. As vítimas tinham que pagar entre R$ 20 a R$ 100 para os criminosos, a fim de não sofrer represálias.

Os agentes, que estavam de tocaia aguardando a chegada dos criminosos, abordaram Allan e o mesmo tentou quebrar o celular para se desfazer de possíveis provas. O comparsa conseguiu fugir pela porta dos fundos da loja durante a abordagem.

Além do celular, Allan também portava uma arma calibre 38. Ele confessou aos policiais que pertence à milícia da Taquara e que faz a função de cobrança das taxas. Disse ainda que está na cidade do Rio de Janeiro há três semanas e que não sabe o nome do homem que estava com ele na ação.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o rosto do homem que estaria junto com Allan na extorsão. Ele ainda não foi localizado pelos policiais.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagra miliciano extorquindo comerciante na Taquara, Zona Oeste do Rio.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/OIt6ZmiVDU — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2023

Allan possui passagem pela polícia por porte de arma na cidade de Itapemirim, no Espírito Santo. Ele foi conduzido à 27ª (DP) e já está à disposição da Justiça do Rio.