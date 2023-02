Material foi apreendido durante operação na comunidade da Torre, em Queimados - Divulgação / PMERJ

Publicado 15/02/2023 11:14 | Atualizado 15/02/2023 11:24

Rio – A Polícia Militar (PM) realiza, nesta quarta-feira (15), operações com o intuito de combater o crime organizado em comunidades da Zona Norte e Zona Oeste da capital. Equipes também atuam em uma favela no município de Queimados, na Baixada Fluminense, e outra no Complexo do Parque Floresta, em Belford Roxo, na mesma região. Até o momento, dois suspeitos foram mortos, nove acabaram presos e quatro precisaram ser encaminhados a uma unidade de saúde após terem sido baleados. Com os supostos bandidos, sete pistolas, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidos.

De acordo com a PM, um suspeito foi morto e outro ficou ferido na manhã desta quarta-feira durante atuação do 24º BPM (Queimados) na comunidade da Torre, em Queimados. Ambos foram socorridos à UPA do município, mas um não resistiu aos ferimentos. Com os homens, duas pistolas, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidos.

Já no município do Rio, os policiais do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação no Complexo de Senador Camará com o intuito de deter criminosos, retirar objetos da via e impedir o roubo de cargas e veículos. A ação conta com o apoio do Grupamento de Polícia Rodoviária (GPfer).

Na ação, um suspeito acabou ferido na comunidade do Santo André e foi socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu e acabou morrendo. Cinco outros homens foram presos e, com eles, duas pistolas e drogas foram apreendidas.

Na Zona Norte, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam na comunidade da Serrinha, em Madureira, com o objetivo de combater o crime organizado e impedir roubos. Segundo informações divulgadas, os policias foram atacados e houve confronto. Três suspeitos ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. O estado de saúde deles não foi divulgado. Três pistolas foram apreendidas com os homens.

Ainda na região, policiais do 16º BPM (Olaria) realizam operações nas comunidades do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, com o intuito de impedir roubos, checar denúncias e cumprir mandados de prisão. Elas contam com o apoio de equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe), este último sendo responsável pelo manuseio de uma retroescavadeira, levada ao local para a remoção de barricadas. Até o momento, 17 vias foram liberadas. Uma ambulância acompanha a ação.

O 39º BPM (Belford Roxo) atua desde o início da manhã no Complexo do Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada. Até o momento não houve registro de prisões, apreensões ou feridos na ação.