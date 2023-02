Ação da Polícia Militar em Seropédica, na Baixada - Reprodução

Ação da Polícia Militar em Seropédica, na BaixadaReprodução

Publicado 27/02/2023 12:23 | Atualizado 27/02/2023 13:07

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação nas Comunidades da Pelanca, Casinhas, Canto do Rio e Campo Lindo, em Seropédica, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Militar, a ação é realizada por agentes do 24º BPM (Queimados), em conjunto com policiais do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm). A Polícia Judiciária Militar, o 20º BPM (Mesquita) e o 39º BPM (Belford Roxo) também atuam em apoio na operação.

fotogaleria

Até o momento, um veículo roubado foi recuperado e uma caixa de distribuição de cabos e internet clandestina foi apreendida. Até o momento, um veículo roubado foi recuperado e uma caixa de distribuição de cabos e internet clandestina foi apreendida.

Na Zona Oeste, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) Comunidades da Caixa D'Água, Bateau Mouche e Rabo da Gata. Na ação, na comunidade da Covanca, dois criminosos foram presos e grande quantidade de drogas foram apreendidas.

Já em Santa Cruz, também na Zona Oeste, policiais do 27º BPM (Santa Cruz) Antares, Rola I e II, Cesarão, Aço e Três Pontes. Não há registro de prisões ou apreensões até o momento.