No local, onde também havia prática de "paintball", foram encontrados 24 simulacros de armaDivulgação/ Subprefeitura do Centro

Publicado 01/03/2023 14:24 | Atualizado 01/03/2023 15:58

Rio - Um ferro-velho sem alvará e licença adequada foi interditado na manhã desta quarta-feira (1º), no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. A Subprefeitura do Centro e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), juntas com outros órgãos públicos, realizaram uma incursão na Rua Barão de Petrópolis e identificaram que o número 109 era um ferro-velho sem documentação e com materiais de procedência irregular.

O estabelecimento estava furtando água e energia elétrica. Além disso, os responsáveis chegaram a alugar o espaço para prática de "paintball". No local, foram encontrados 24 simulacros de armas, uma balança de precisão e cerca de 10 toneladas de lixo.

Segundo os moradores da região, com esse ferro-velho, o número de roubos de fios, grades de portões de prédios e outros tipos de materiais aumentaram pelas redondezas do Rio Comprido. "O objetivo dos furtos era vender para o estabelecimento e fazer um dinheirinho", contou um morador, que preferiu não se identificar.

"A Secretaria de Ordem Pública tem feito fiscalizações diárias em ferros-velhos clandestinos porque sabemos que boa parte dos furtos de fios e cobre tem esses materiais receptados nesses estabelecimentos. Na operação de hoje identificamos armas de paintball sem procedência, que podem acabar funcionando como simulacro de arma de fogo para prática de delitos e interditamos o ferro-velho por ausência de alvará de funcionamento. Seguiremos trabalhando para que tenhamos uma cidade com ordem pública", destacou Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.

Subprefeito do Centro, Alberto Szafran explicou que a identificação e o combate de locais irregulares é uma das rotinas administrativas. "Nós entendemos que um dos problemas crônicos da região é a receptação de carga proveniente de furtos. Com estas iniciativas, temos a perspectiva de reduzir o número de roubos e furtos, além de combater a raiz do problema, que é a receptação deste material", afirmou.

Um homem foi encontrado no local e encaminhado para a 18ª DP (Praça da Bandeira).

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Raphael Perucci