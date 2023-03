Marcelle foi embora logo após ter o pedido de esquentar a marmita negado - Rede Social

Publicado 01/03/2023 15:49 | Atualizado 01/03/2023 19:47

Rio - A diarista Marcelle Oliveira, 34 anos, desabafou nas redes sociais sobre ter sido proibida de esquentar sua marmita durante uma faxina na casa de um cliente em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na última segunda-feira (27). A publicação viralizou na internet e teve mais de 1,4 mil visualizações até a tarde desta quarta-feira (1º).



"Estou indo pra minha casa, larguei a faxina pra lá. Não poder esquentar meu almoço? Que isso! Gente, diarista ou faxineira é ser humano igual a vocês. Não adianta ser doutor e não ter educação e respeito pelos outros", relatou.



Ainda nas redes sociais, ela disse que o cliente teria dito que os aparelhos domésticos eram só para os moradores da casa. E, apesar de ter realizado parte do serviço antes de ir embora, não recebeu nenhuma parte do pagamento. Marcelle, no entanto, preferiu não revelar o nome do cliente, por medo de ser processada.



"Não pagou alegando que eu não tinha terminado o serviço. Eu trato meus contratantes com maior respeito, não pedi pra me dar comida e sim se poderia esquentar meu almoço e ouvi que prestadores de serviço não tem que usar os eletrodomésticos da casa", contou.



Marcelle ainda enfatizou que seu trabalho precisa ser respeitado. "Nós que fazemos trabalho doméstico não somos menos gente do que você quem tem diploma. Todos os profissionais sejam em qual área que for merecem reconhecimento e respeito. Se vocês precisam do nosso trabalho é sinal de que nosso serviço é essencial", disse.



Depois da repercussão, algumas pessoas chegaram a pedir o Pix de Marcelle para enviar dinheiro, mas ela negou, alegando que queria apenas fazer um desabafo da situação. A diarista, por fim, ofereceu seus serviços e informou que atende todo Rio e Grande Rio.



Além disso, ela fez questão de enfatizar que infelizmente quem trabalha com atendimento ao público acaba enfrentando situações como essa.