Publicado 01/03/2023 15:35

Rio - No aniversário de fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que completa 458 anos nesta quarta-feira (1º), personalidades ouvidas por O DIA pedem paz e celebram os encantos dos bairros cariocas.

Moacyr Luz já compôs mais de 40 músicas sobre o Rio Arquivo



O compositor e sambista Moacyr Luz estima que já tenha composto mais de 40 músicas sobre a cidade. "Em 65 anos, nunca me mudei do Rio de Janeiro. Já morei em uns 20 bairros. Vou sentindo saudade de um e logo me apaixonando pelo novo", conta. Moacyr nasceu em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e ainda durante a infância se mudou para os bairros do Catumbi, Vila Aliança e Méier. Hoje, o compositor mora no Flamengo, na Zona Sul do Rio.



"O Rio de Janeiro tem suas surpresas diárias. Eu agora estou morando no Flamengo e estou me apaixonando pelo Aterro. Tem árvores frondosas para fazer piquenique, bater-papo, marcar uma reunião. Assim vai. Em Santa Teresa, os bares lembram Montmartre, em Paris, com seus hotéis maravilhosos. Tem a peculiaridade de ninguém querer subir. Isso tudo dá o charme", comenta o artista.



De presente para o Rio, Milton Cunha pede mais ensaios técnicos das escolas de samba Arquivo /Agência O Dia



O carnavalesco, cenógrafo e comentarista de Carnaval Milton Cunha ressalta que a mistura entre o morro e o asfalto produz a diversão do Rio. Milton é paraense e chegou aos 19 anos à Rodoviária Novo Rio. Em apenas dois dias ele começou a trabalhar com entretenimento nas noites cariocas.



"Todo mundo veio fazer a história aqui na cidade. Quando chega a corte em 1808, ela atrai a gente de todo o Império. Vem gente, do Norte, do Sul. Atrai visitantes e trabalhadores desde 1808. É uma característica dessa cidade: receber, trazer pessoas a ajudá-la a se construir", afirma o carnavalesco.



O espírito carioca, avalia Milton Cunha, se dá a partir dessas diversas contribuições. "Não é uma cidade fechada: tinha indígenas, a negritude, os representantes da corte. Se pensa a cidade a partir da mistura. Não importa quem tu és, quanto dinheiro tens. Importa se estás a fim de entrar neste bolo, de lutar aqui dentro", avalia.



Rosa Magalhães pede paz para o Rio de Janeiro em aniversário de 458 anos Foto: Divulgação / Diego Mendes



Já a professora, artista plástica e premiada carnavalesca Rosa Magalhães conta que cresceu em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e conheceu melhor a cidade a partir da faculdade. "Até eu entrar para a faculdade, eu não sabia nada do Centro da cidade. No primeiro dia de aula eu saí para comprar um lápis e me perdi. A partir dali fui começando a conhecer a cidade. O Rio é conhecido mundialmente. Todo mundo quer visitar. É um cartão postal que a gente tem”, afirma.



Questionada sobre seu programa de lazer preferido no Rio, Rosa conta que gosta de passear na orla: "Uma das coisas mais agradáveis é passear na orla, seja à pé ou de carro. A vista é linda."



Paz e diversão ao Rio



Ao ser perguntado sobre o que o Rio merece de presente neste aniversário, Moa pede menos violência: "Deixar os becos em paz para as pessoas poderem andar naturalmente, sem susto, sem medo. A cidade do Rio é para viver sem medo porque cada canto tem uma beleza", diz.



O carnavalesco e comentarista Milton Cunha pediu mais ensaio técnicos para o público assistir às escolas de samba. "Eu queria pedir que os ensaios técnicos aumentassem. Que a Sapucaí recebesse mais as comunidades. Eu acho que poderiam começar a partir de novembro. Os ensaios trazem animação. É ótimo. Divertimento para a cidade", afirma.



