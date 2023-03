Juliane Campelo estava internada desde terça-feira em estado grave - Reprodução/Redes Sociais

Juliane Campelo estava internada desde terça-feira em estado graveReprodução/Redes Sociais

01/03/2023

Rio - Morreu na noite desta quarta-feira (1º) Juliane Campêlo da Silva, de 31 anos, que caiu de um ônibus integração do metrô, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ela estava internada desde terça-feira (28) em estado grave e acabou falecendo no Hospital Caxias d'Or, na Baixada Fluminense.

O caso ocorreu na esquina da Rua Marquês de São Vicente, próximo a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Segundo relatos, a porta do veículo teria aberto durante uma curva e Juliane foi lançada para fora.

Inicialmente, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde ficou internada em estado grave. No entanto, no início da manhã desta quarta-feira (1ª), ela foi transferida para o Hospital Caxias D'Or, na Baixada.

De acordo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 15ª DP (Gávea) e está sob investigação. O motorista do coletivo foi ouvido e imagens de câmeras de segurança solicitadas. A perícia foi realizada no local e o veículo também será periciado. Diligências estão em andamento para esclarecimento dos fatos.

Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes informou que fará uma fiscalização na frota de ônibus que presta esse serviço ao Metrô e esclarece que ações diárias de fiscalização nas ruas e garagens de ônibus fazem parte da rotina diária da SMTR. "Em casos de irregularidades, são aplicadas multas e os veículos, dependendo do estado, podem ser lacrados", finalizou em nota.

Em nota, o MetrôRio lamentou profundamente o acidente e informou que notificou a empresa Auto Viação Tijuca, responsável pela operação do serviço de ônibus, para que sejam apuradas todas as causas do ocorrido.