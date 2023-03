Motoboy foi preso em imóvel no Tanque após trabalho de inteligência da Deam de Jacarepaguá - Divulgação

Motoboy foi preso em imóvel no Tanque após trabalho de inteligência da Deam de JacarepaguáDivulgação

Publicado 01/03/2023 20:05 | Atualizado 01/03/2023 20:13

Rio - Um homem foi preso por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no início da manhã desta quarta-feira (1º), acusado de agredir a ex-companheira. Luiz Henrique Fernandes de de Lima, de 24 anos, trabalha como motoboy e foi localizado por agentes escondido em um imóvel no bairro do Tanque, na Zona Oeste, após trabalho de inteligência da especializada.

O motoboy teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça por agredir a ex-companheira, que já tinha uma medida protetiva aberta contra ele. O crime aconteceu no último dia 24 de dezembro, quando o motoboy invadiu o imóvel da vítima e a atacou, sendo contido por parentes da mulher.

Quatro dias antes daquele dia, no dia 20 de dezembro, Luiz Henrique já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime, mas foi liberado sob a condição de cumprir as medidas protetivas impostas.