O ator Fábio Porchat apresenta o Desafio das Escolas no Canal Futura. O humorista visitou as unidades para conhecer os projetos propostos pelos alunos - Divulgação

Rio - Alunos do ensino médio de quatro escolas estaduais, selecionadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), participam de projeto que estimula ações culturais e sociais nas unidades. Com o objetivo de colocar os alunos à frente das decisões, o Desafio das Escolas já tem iniciativas como a criação de um sala de teatro, de eventos artísticos, incluindo um festival de música.

Segundo a idealizadora do projeto Araucária Agência Cultural, o desafio, que se transformará em série para o Canal Futura, abre espaço para que os alunos decidam por melhorias nas unidades de ensino e faz com que eles se sintam integrados ao ambiente escolar.

No Colégio Estadual Jornalista Maurício Azedo, no Caju, Zona Portuária do Rio, os estudantes transformaram uma sala desativada da escola em uma sala de teatro, que até então a unidade não oferecia. Depois da decisão pelo espaço, os alunos criaram uma peça que tem como tema a cultura indiana, que é parte do programa de escolas interculturais da secretaria de Educação.

“É muito bom ver como os alunos se sentem valorizados e como encaram os desafios. Estudei em escola pública até os meus 14 anos, e nunca vivi nada parecido com essa iniciativa. Voltar para esse universo escolar e promover essa experiência aos estudantes é muito especial”, ressalta o diretor Paulo Dary, responsável pela escola.

Para Wesley Nunes, um dos alunos atores da peça, a sensação de atuar foi uma emoção que ele nunca havia sentido: "Arrepia da cabeça aos pés".

Já no Colégio Estadual João Alfredo, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, os alunos criaram uma Semana de Arte Moderna na escola, com manifestações artísticas como teatro, exposição de fotos, pinturas, poesias, produção textual, cartazes e a exibição de itens históricos. O evento teve também desfiles representando a diversidade étnico-cultural da escola.

A ideia dos alunos era expressar e resgatar a história do local de ensino, o primeiro no país a acolher e educar filhos de ex-escravos. A instituição também foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio, pela rica história que apresenta desde a sua fundação em 1875, nos tempos do Império.

No Instituto de Educação Sarah Kubitschek, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, os alunos criaram o primeiro festival de música, com estrutura profissional, e ganharam instrumentos novos para a sala de música.

Em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, os alunos do Colégio Estadual Walter Orlandine, criaram uma Feira de Profissões para orientar os estudantes na escolha da carreira. O evento contou com palestras de profissionais de diversas áreas.

O Desafio das Escolas vai virar uma série televisiva para o Canal Futura, com apresentação do ator e humorista Fábio Porchat. O programa começa a ser exibido no próximo dia 6 de março. Nas filmagens, o ator visita as unidades de ensina e ouve as ideias dos alunos para as ações culturais e sociais no ambiente escolar.

Além do ator, o programa sempre terá um convidado que se conecte a proposta dos alunos. Entre eles estão o ator Rodrigo Lombardi, a médica e ex-BBB Thelma Assis e o MC Estudante.