Material apreendido pelos policiais da 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação

Material apreendido pelos policiais da 35ª DP (Campo Grande)Divulgação

Publicado 02/03/2023 18:17 | Atualizado 02/03/2023 18:26

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (1º), dois homens apontados como gestores financeiros do tráfico de drogas na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Jefferson Rodrigues da Silva, de 27 anos, e Weslley Fernandes Bonfim, 28 anos, foram detidos em flagrante com cerca de 2kg de maconha ao sair de um banco no bairro da Taquara.

Os suspeitos estavam sendo monitorados por equipes da 35ª DP (Campo Grande). No momento da abordagem, os dois deixavam o estabelecimento e caminhavam em direção ao carro de Jefferson. Com isso, os policiais da distrital realizaram uma revista no veículo e encontraram dois tabletes de maconha.

Aos agentes, Jefferson disse que é ex-sargento temporário e estava "na correria" desde que foi dispensado, mas não comentou sobre as drogas. Já Weslley afirmou que providenciava contas bancárias para que o outro suspeito movimentasse o dinheiro, mas não tinha informações sobre a origem dos recursos.

A dupla foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande) sem oferecer resistência. Além das drogas, os policiais também apreenderam dois celulares e o carro de Jefferson.