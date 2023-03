Policial militar Carlos Alberto Alves será enterrado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Nossa Senhora do Monte Carmo, em Miguel Perreira - Reprodução Redes Sociais

Policial militar Carlos Alberto Alves será enterrado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Nossa Senhora do Monte Carmo, em Miguel Perreira Reprodução Redes Sociais

Publicado 02/03/2023 17:24 | Atualizado 02/03/2023 17:32

Rio – O policial militar Carlos Alberto Alves será enterrado nesta sexta-feira (3), no Cemitério Nossa Senhora do Monte Carmo, no município de Miguel Pereira, na Região Centro-Sul do estado. O velório está previsto para as 8h e o sepultamento para as 12h. O capitão morreu aos 42 anos, após ser baleado na manhã desta quinta-feira (2), em uma operação em comunidades no Centro de Angra dos Reis, na Costa Verde.

Carlos Alberto era lotado na 3ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do 33º BPM (Angra dos Reis), localizada em Camorim, na cidade do ocorrido. Segundo a polícia, o agente chegou a ser levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas veio a falecer. Em menos de uma semana, dois PMs foram mortos na região.

O policial estava na corporação desde 2002. Ele deixa mulher e dois filhos. De acordo com relatos, Carlos teria sido atingido por um tiro de fuzil na perna e perdeu muito sangue. O 33º BPM afirmou que está prestando apoio aos familiares. Nas redes sociais, o batalhão lamentou o caso.

O secretário da corporação Luiz Henrique Marinho, que esteve no velório de outro agente morto na manhã desta quinta-feira (2), lamentou a morte do comandante como uma grande perda para o estado.

"A gente ainda tá entendendo a circunstância da ocorrência, ele era um excelente profissional, comandava a UPP da região e estamos entendendo o que aconteceu, mas lamentamos muito, é mais uma perda, mais um ataque ao estado", disse.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2023, 19 policiais militares baleados na Região Metropolitana do Rio. Entre as vítimas, oito morreram e 11 ficaram feridas.