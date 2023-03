Hélio de Paula Ferreira, vulgo 'Senhor das Armas', e Givaldo Tavares de Oliveira, vulgo 'Paulinho Banguela'. Ambos foram mortos no bairro Anil, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 02/03/2023 16:35 | Atualizado 02/03/2023 17:11

Rio - Dois dos quatro homens que foram executados a tiros no bairro Anil, na Zona Oeste do Rio , na última terça-feira (28), integravam o alto escalão da milícia na região. A influência de Givaldo Tavares de Oliveira, o 'Paulinho Banguela', de 53 anos, e Hélio de Paula Ferreira, conhecido como 'Senhor das Armas', de 56, ambos mortos no ataque, teria motivado o atentado. O crime aconteceu dentro de uma padaria que, segundo investigações, era considerada ponto de encontro do grupo paramilitar.

Movimentação na Rua Araticum, no bairro Anil, logo após o ataque de criminosos Divulgação

A dupla e outros dois homens, identificados como Eriberto José de Arruda e Jorge Fernando Lima Alexandre Rocha, foram mortos quando criminosos, em dois carros, passaram atirando contra eles. O grupo assistia ao jogo do Flamengo, por volta das 23h. Além deles, um outro homem identificado como Luís Felipe Silva Moura, de 26 anos, foi atingido pelos disparos e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a direção da unidade, o paciente recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (2).

A padaria onde ocorreu o ataque já foi mencionada em um relatório investigativo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) como um ponto de encontro dos milicianos. Ainda segundo as investigações, 'Paulinho Banguela' atuava principalmente na Rua Araticum, onde fica o estabelecimento, e na Estrada do Quitite.

Este último local foi dominado por criminosos do Comando Vermelho (CV) no último sábado (25). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que o CV abriu uma boca de fumo em uma cachoeira, no trecho que liga o Morro do Tirol ao Anil.

Veja o vídeo:

Anil, Jacarepaguá

Traficantes do CV abriram uma boca de fumo em uma cachoeira no meio do mato, na parte que liga o Morro do Tirol ao Anil. Essa cachoeira é conhecida como Quitite. pic.twitter.com/NTaBavsIId — Comunidades BR (@ComunidadesBR_) February 25, 2023

De acordo com moradores, a presença do CV na região está se intensificando a cada dia mais, mesmo com a presença da milícia na região. Eles temem que o local entre em guerra e que os tiroteios e homicídios aconteçam com mais frequência.

Em uma tentativa de impedir o surgimento de novos confrontos, principalmente depois da morte dos quatro homens, a Polícia Militar reforçou o policiamento Rua Araticum com Estrada de Jacarepaguá, no bairro do Anil.

Policiais militares do #18BPM estão a postos na Rua Araticum com Estrada de Jacarepaguá, no bairro do Anil, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O policiamento na região está reforçado. pic.twitter.com/hjSdi93lfd — @pmerj (@PMERJ) March 2, 2023

O ataque está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos