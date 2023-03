Movimentação na Rua Araticum logo após o ataque sangrento - Reprodução

Publicado 01/03/2023 08:43

Rio - Quatro homens foram mortos a tiros no fim da noite desta terça-feira (28) no Anil, na Zona Oeste da cidade. Um quinto homem também ficou ferido no ataque e está internado. Ainda não se sabe o que motivou a chacina.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram verificar disparos de arma de fogo na Rua Araticum, e, ao chegarem no local, encontraram três homens mortos e outras duas pessoas feridas, que foram socorridas. A área foi isolada para perícia.



Na ação, três homens, identificados como Givaldo Tavares de Oliveira, Eriberto José de Arruda e Jorge Fernando Lima Alexandre Rocha morreram no local. Já Hélio de Paulo Ferreira foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. A quinta vítima, que não foi identificada, segue internada na unidade de saúde.



A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com relatos das redes sociais, um dos mortos seria Paulinho Banguela, apontado como antigo líder dos milicianos que atuam na região. Ainda segundo moradores da região, os outros mortos e o homem ferido também teria envolvimento com a milícia. A informação não foi confirmada pela Polícia Civil.