Crime foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 01/03/2023 19:08 | Atualizado 01/03/2023 19:22



Rio - A juíza Priscilla Macuco Ferreira negou o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante de Alan da Silva Nobre em preventiva. Ele foi preso após arrastar a enfermeira Caroline Cattoni Jaccard pela Avenida das Américas , na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã do domingo passado (26), após um acidente de trânsito envolvendo os veículos do acusado e da vítima.

Na audiência de custódia realizada nesta terça-feira (28), o Ministério Público do Rio se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Já a defesa de Alan requereu a concessão da liberdade provisória do acusado. Contudo, a magistrada entende que nenhum dos pedidos da defesa evitam o risco à ordem pública.



"Diante do contexto apresentado, ao menos por ora, nenhuma das medidas cautelares típicas alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar o risco à ordem pública, na forma explicitada, nada impedindo, por motivo óbvio, que o juízo natural faça nova análise da questão em destaque. Por esses fundamentos, indefiro o pedido de liberdade provisória e converto a prisão em flagrante de Alan da Silva Nobre em prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal", disse em sua decisão.

Relembre o caso

De acordo com as investigações, o motorista arrastou a enfermeira após a mulher tentar fotografar a placa do carro dele, por conta de uma batida. A vítima seguia pela Avenida das Américas em seu veículo, por volta das 6h50 do domingo (26), quando parou em um semáforo e percebeu que o automóvel de trás havia colidido com o seu.

A enfermeira desceu para saber o que tinha acontecido e passou a fotografar a placa do carro que havia batido no seu. Enquanto fazia as imagens, o celular de Caroline acabou caindo dentro do veículo de Alan e, quando ela se debruçou para recuperar o aparelho, o motorista acelerou e acabou a arrastando. A vítima foi encontrada por um policial militar com escoriações nos braços, próxima à estação do BRT Rio Mar, junto com o marido e o veículo batido que dirigia.

O PM alertou as equipes que patrulhavam a região, depois que a mulher relatou que havia sido atropelada e que o motorista fugiu do local. Alan foi encontrado por outro policial alguns metros à frente, nas proximidades da estação do BRT Américas Park, junto com o carro dele, com a dianteira batida. Ao ser questionado sobre o que havia acontecido, o homem disse que se assustou com a mulher debruçada em seu veículo e saiu dirigindo.

O homem apresentava sinais de embriaguez, foi detido pelo PM e encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Alan foi submetido a um exame de alcoolemia, que teve resultado negativo. Entretanto, o delegado titular da distrital, Ângelo Lages, explicou que ele foi autuado em flagrante por embriaguez no volante, com base em prova testemunhal, já que o teste foi feito muito tempo depois do episódio.

O motorista está preso e também vai responder pelos crimes de lesão corporal culposa e fuga de local do acidente. Já Caroline precisou ser socorrida pela Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. A enfermeira recebeu atendimento na unidade de saúde e foi liberada ainda no domingo.