O prefeito Eduardo Paes, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o presidente da Liesa , Jorge Perlingeiro, visitam a Cidade do Samba. No encontro, eles percorreram os barracões das escolas de samba e conversaram com dirigentes das escolas do Grupo Especial. Fotos: Pedro Ivo/Agência O Dia - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 01/03/2023 17:56

Rio – O prefeito Eduardo Paes (PSD) revelou, nesta quarta-feira (1º), dia do aniversário de 458 anos do Rio, que planeja criar uma espécie de 'Passarela do Samba 2', na Zona Norte, e 'Cidade do Samba 2', na Região Portuária, para trazer melhorias para o Carnaval da cidade.

"Eu estou atrás de fazer uma espécie de Passarela do Samba 2, que é muito menor que a Marquês de Sapucaí", disse o prefeito em entrevista à Rádio BandNews Rio. "Se for uma coisa pequena dá até para ficar pronto para o ano que vem. Se não der, mudaremos com estruturas temporárias, que é o que a gente já faz com o Carnaval", completou.

A 'Passarela do Samba 2' será destinada para os desfiles das escolas da Série Prata e Série Bronze. Segundo o prefeito, ela terá 400 metros e não precisará de estrutura grande de arquibancadas e camarotes. Desta forma, as apresentações não ocorrerão mais na Avenida Ernani Cardoso, que ficou conhecida como 'Nova Intendente'.

A prefeitura busca um lugar às margens da Avenida Brasil, que tem pontos grandes de degradação, algo com ruas mais largas, que não tenha morador e que tenha galpões vazios.

Em seguida, Eduardo Paes anunciou outra novidade sobre o assunto: "Onde estamos fazendo o Terminal Gentileza (em São Cristóvão), vamos fazer a Cidade do Samba 2, que é uma Cidade do Samba menor, então chamamos de 'Fábrica do Samba', com galpões estruturados para os grupos de acesso".

De acordo com Paes, o terreno já está sendo desapropriado para a obra.