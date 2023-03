Escada rolante na estação Cantagalo do metrô não está funcionando há pelo menos um ano - Divulgação

Escada rolante na estação Cantagalo do metrô não está funcionando há pelo menos um anoDivulgação

Publicado 01/03/2023 19:30 | Atualizado 02/03/2023 14:52

Rio - Passageiros que dependem do metrô para se locomover pela cidade do Rio relatam nas redes sociais descontentamento com o serviço prestado pelo MetrôRio. Além dos transtornos enfrentados diariamente, com atrasos na programação e falta de fiscalização, trabalhadores denunciam que há uma escada rolante na estação Cantagalo, com descida para direção do Centro do Rio, não funciona há mais de um ano. O problema impacta diretamente o funcionamento da estação, já que a escada parada retarda o fluxo dos passageiros.



"Uso o metrô Cantagalo há mais de um ano e a estação está sempre com alguma (algumas) escada rolante desligada. Em São Paulo, o metrô custa bem menos e ainda inclui 100% do valor do trem, sem necessitar de cadastro ou cartão especial para um mísero desconto como aqui"; "Até quando vamos ficar esperando que consertem essa escada rolante na estação Cantagalo?", criticaram alguns passageiros.

Outros clientes ressaltam ainda que o problema não está somente na estação Cantagalo, mas também nas estações mais antigas como a de Siqueira Campos. "Essas estações mais antigas do metrô sofrem com problemas de manutenção e são escuras. Da General Osório até Jardim Oceânico é outro mundo, tudo diferente e funcionando melhor", afirmou um usuário.

Ausência de extintor em vagão

Passageiro registrou um dos vagões do MetrôRio sem extintor de incêndio Divulgação

Além dos problemas de mobilidade e funcionamento, passageiros também ressaltam a falta de fiscalização nos vagões. A imagem de um vagão sem extintor de incêndio, que partia da estação do Jardim Oceânico, na Zona Oeste do Rio, chamou a atenção e repercutiu bastante nas redes sociais no último dia 24.

A reportagem procurou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) para questionar sobre a rotina de fiscalização para cumprimento de normas de segurança dentro dos vagões. Segundo a Agência, durante a operação especial de Carnaval, a concessionária MetrôRio remanejou os extintores de incêndio das composições para evitar eventual uso incorreto por parte de alguns usuários. "A medida foi informada com antecedência à Agetransp. Tão logo termine a operação especial, os extintores são colocados de volta aos locais de origem dentro das composições."

O que diz o MetrôRio

O MetrôRio informou que em relação à escada rolante da estação Cantagalo/Copacabana mencionada na reportagem, o equipamento está em manutenção. A concessionária aguarda a reposição de uma peça para conclusão do reparo. "Assim que o serviço for realizado, o funcionamento do equipamento será retomado. Como alternativa, o cliente pode utilizar o elevador que fica próximo à escada", informou a empresa.

Sobre a ausência dos extintores, o MetrôRio alegou que durante a operação especial de carnaval, os equipamentos de segurança que ficam à vista dos clientes foram remanejados para as cabines das composições para evitar ocorrências de vandalismos. A concessionária ressaltou que todos os equipamentos já estão sendo realocados em seus devidos lugares.