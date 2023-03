Thiago Martins da Silva foi preso por tentativa de feminicídio - Reprodução

Publicado 02/03/2023 11:34

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta quarta-feira (1º), um homem por tentativa de feminicídio contra a própria companheira grávida, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu em outubro de 2022, mas o mandado de prisão preventiva contra Thiago Martins da Silva só foi expedido na última terça-feira (28). O agressor foi detido por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) no Porto do Gradim.

De acordo com as investigações da especializada, o crime aconteceu no dia 30 de outubro do ano passado, quando o então casal teve um desentendimento por conta dos ciúmes de Thiago, no caminho da casa onde moravam. Ao chegarem na residência, no bairro do Paraíso, o homem voltou a discutir com ela e disse à vítima que durante o percurso havia pensado em a bater até matá-la.

Na ocasião, Thiagou agrediu a companheira por duas horas, com socos e pontapés na cabeça, até que ela desmaiasse. Ao acordar, a mulher ouviu o homem falando com um amigo que teria a matado e, quando ele percebeu que ainda estava viva, tentou esfaqueá-la. A vítima precisou ser socorrida por vizinhos e acabou perdendo o bebê, que estava no primeiro mês da gestação.

À época, a vítima denunciou o caso e conseguiu uma medida protetiva contra Thiago, mas o mandado de prisão contra ele só foi expedido no último dia 28. Os agentes da DEAM monitoraram a localização do agressor e o prenderam no momento em que ele atracava uma embarcação no Porto do Gradim. O homem será encaminhado para o sistema prisional.