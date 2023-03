Cremerj instaura sindicância para investigar negligência contra paciente no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio - Divulgação

Cremerj instaura sindicância para investigar negligência contra paciente no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 02/03/2023 21:40 | Atualizado 02/03/2023 21:41

Rio – O Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) abriu uma sindicância para apurar a conduta do médico radiologista Martinho Gomes de Souza Neto, de 32 anos, preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma paciente durante um exame, nesta quarta-feira (1º), na Clínica da Cidade, em Copacabana, na Zona Sul da capital.

A vítima, de 26 anos, acionou a Polícia Militar por volta das 19h, e equipes do 19º BPM (Copacabana) foram verificar a ocorrência de violência sexual na clínica localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. No local, a vítima relatou aos policiais que o médico tocou suas partes íntimas sem consentimento quando ela fazia uma ultrassonografia transvaginal. Os militares levaram a paciente e o radiologista para 12ª DP (Copacabana).

Contra ele, já constava uma denúncia pelo crime de importunação sexual, caso que está sendo investigado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro. Sobre a ocorrência, a Polícia Civil informou que "agentes realizam diligências para esclarecer os fatos".

Já quanto ao caso desta quarta-feira (1º), a polícia comentou que, "de acordo com a 12ª DP, o acusado foi encaminhado para a delegacia por policiais militares e autuado em flagrante por violação sexual mediante fraude. Vítima e testemunhas foram ouvidas e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos".

A Clínica da Cidade foi procurada pela reportagem do DIA, mas ainda não se manifestou. O espaço permanece aberto.