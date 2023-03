Armas apreendidas na ação realizada em Queimados - Divulgação

Armas apreendidas na ação realizada em QueimadosDivulgação

Publicado 02/03/2023 20:01 | Atualizado 02/03/2023 20:05

Rio - Três suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, morreram na tarde desta quinta-feira (2) depois de serem baleados em um confronto com policiais militares em Queimados, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) realizavam uma ação para coibir a circulação de grupos criminosos no Centro do município quando avistaram homens armados na Rua Zelina de Carvalho, um dos acessos da comunidade São Simão.

De acordo com a corporação, os suspeitos efetuaram disparos em direção a equipe logo quando a viu, o que deu início ao confronto. Depois que os tiros acabaram, os agentes encontraram três homens feridos. Eles chegaram a ser socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados, mas não resistiram aos ferimentos.

Com eles, os policiais apreenderam dois fuzis, uma pistola, dois rádios transmissores, quarenta e seis pinos de cocaína, cento e quinze trouxinhas de maconha, cinquenta e sete pedras de crack, além de dois rádios transmissores. A ocorrência foi encaminhada para a 55ª DP (Queimados).