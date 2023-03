Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o socorro, mas Thiago não resistiu - Reprodução

Publicado 02/03/2023 19:29 | Atualizado 02/03/2023 19:44

Rio - O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que o entregador de bebidas, de 24 anos, foi baleado nas costas por criminosos. O jovem foi alvo de uma execução na madrugada desta quinta-feira (2), na Rua Engenheiro Souza Filho , no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e diligências estão em andamento para identificar os autores do crime. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer o caso. O local é dominado por milicianos, que podem ter sido os responsáveis pelos disparos.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio e familiares estiveram na unidade para autorizar a liberação do cadáver. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro de Thiago. A família do rapaz não quis comentar o caso.

Thiago deixa um filho de cinco anos. A vítima era o filho mais velho de três irmãos e trabalhava em um depósito de bebidas no Itanhangá.