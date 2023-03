O sistema de bicicletas compartilhadas começará a operar até o final de 2023 - Divulgação

O sistema de bicicletas compartilhadas começará a operar até o final de 2023Divulgação

Publicado 02/03/2023 18:36 | Atualizado 02/03/2023 19:07

Rio - A Câmara Municipal de Niterói aprovou, em primeira discussão, na terça-feira passada (28), o projeto de lei das bicicletas compartilhadas proposto pela prefeitura da cidade. A iniciativa tem como objetivo atender à grande demanda da população por um sistema de compartilhamento de bicicletas, e define parâmetros e diretrizes para a operação do serviço, que deve ser acessível, de baixo custo e voltado para a mobilidade urbana.



De acordo com a previsão, o sistema de bicicletas compartilhadas começará a operar até o final de 2023. Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta, comemorou a aprovação em primeira sessão do projeto de lei.



"É um passo importante e inovador no sentido de concretizar uma das maiores demandas recebidas pela Coordenadoria. Em breve a população poderá contar com bicicletas públicas como mais uma opção de mobilidade urbana em seu dia a dia. Em conjunto com as novas ciclovias e o estímulo à cultura da bicicleta, teremos uma cidade ainda mais democrática e sustentável", afirmou.

Com a aprovação em primeira sessão, Niterói avança para a segunda votação antes da sanção do prefeito. Caso aprovado, o município será o primeiro do Brasil a caracterizar o compartilhamento de bicicletas como serviço público, permitindo a sustentabilidade do serviço no longo prazo.