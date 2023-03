Três pistolas e grande quantidade de drogas foram apreendidas na ação - Divulgação

Publicado 02/03/2023 19:30

Rio - Um confronto entre PMs e suspeitos terminou com três mortos, na tarde desta quinta-feira (02), em Bela Vista, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Os homens foram socorridos ainda com vida por militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados para checar uma ocorrência de tráfico de drogas na localidade de Bela Vista. Eles procederam ao local da ocorrência, sendo realizado um cerco tático, onde foram atacados por um grupo de homens armados.

Os policiais revidaram e após o cessar dos disparos, eles encontraram três suspeitos baleados no local do confronto. Com eles os militares apreenderam três pistolas, 36 munições, 175 pinos de cocaína, três tiras de maconha e um rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP (Itaboraí).