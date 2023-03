Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o socorro, mas Thiago não resistiu - Reprodução

Publicado 02/03/2023 09:35

Rio - Um jovem, identificado como Thiago Vitorino Mendonça, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (2) na Rua Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Ele foi morto com a roupa de trabalho, segundo testemunhas.



O Quartel de Bombeiros de Jacarepaguá foi acionado às 01h52 para o socorro do jovem na via, altura do número 1.150, mas ele não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para verificar ocorrência em Rio das Pedras. No local, uma pessoa foi encontrada em óbito.

Thiago deixa um filho de cinco anos. A vítima era o filho mais velho entre três irmãos. Segundo testemunhas, o jovem teria sido morto por milicianos da região.



Já a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime. A morte de Thiago está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).