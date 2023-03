ONG Rio de Paz homenageia policiais e crianças vítimas da violência do Rio com placas na Lagoa - Divulgação

Publicado 02/03/2023 20:56 | Atualizado 02/03/2023 21:14

Rio - Os quatro policiais militares mortos nos últimos seis dias e a menina Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, vítima de uma bala perdida em um bloco em Magé, na Baixada Fluminense, serão homenageados nesta sexta-feira (3) na Lagoa, Zona Sul do Rio, pela ONG Rio de Paz.

A Organização Não-Governamental colocará placas com os nomes das cinco vítimas. A homenagem está marcada para às 12h na Avenida Epitácio Pessoa, altura da Curva do Calombo.

Somente neste ano, sete PMs foram assassinados e três crianças morreram por balas perdidas no Rio. Os nomes dos demais casos deste ano (duas crianças e três PMs) já foram colocados no mural da Rio de Paz no mês passado.Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos, morta em tiroteio em Praia Grande, Magé, no dia 19 de fevereiro, em uma festa de Carnaval de Rua. O confronto foi entre um policial civil e um criminoso, ambos foram baleados . Na ação, uma mulher também morreu. Maria Eduarda é a terceira criança morta por bala perdida deste ano e a 93º caso desde 2007 quando a organização começou a contabilizar estes crimes.No dia 25, o cabo da PM Fernando Figueira Machado , de 34 anos, foi morto em confronto com criminosos na localidade de Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Na ocasião, outro policial também foi baleado, mas após atendimento recebeu alta da unidade de saúde.No mesmo dia, o PM Marcelo Félix de Almeida , que estava de folga, foi encontrado carbonizado dentro do próprio carro, na Via Light, sentido Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, ele havia sido baleado momentos antes na comunidade Bacia do Éden, em São João de Meriti. Equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas para dar apoio ao agente, mas não o encontraram na região. Posteriormente, o veículo do sargento foi localizado em chamas. O agente era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Parque Proletário.Nesta terça-feira (28), o 2º Sargento da PM Jefferson Alan Ferreira Cavalcanti morreu, após ser baleado em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, ele e sua equipe se deslocavam pela Comunidade do Muquiço quando sofreram um ataque a tiros. O agente foi sepultado nesta quinta-feira (2) Já Carlos Alberto Alves , de 42 anos, comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camorim, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, morreu após ser baleado em operação no Morro da Glória, nesta quinta-feira (2). A ação era para retirada das câmeras de monitoramento do tráfico instaladas no local.