O capitão Carlos Alberto Alves chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu - Reprodução/Redes Sociais

O capitão Carlos Alberto Alves chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/03/2023 11:27 | Atualizado 02/03/2023 13:28

Rio - O capitão Carlos Alberto Alves, 42 anos, morreu após ser baleado na manhã desta quinta-feira (2) durante uma operação nas comunidades no Centro de Angra dos Reis, na Costa Verde. Ele era comandante da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do 33ºBPM, localizada em Camorim. Segundo a Polícia Militar, o agente chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu. Em menos de uma semana, dois PMs foram mortos na região.



O PM estava na corporação desde 2002. Ele deixa mulher e dois filhos. De acordo com relatos, ele teria sido atingido por um tiro de fuzil na perna e chegou a perder muito sangue. O 33ºBPM está prestando apoio aos familiares. Nas redes sociais, a corporação lamentou o caso. Até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.

O secretário da corporação Luiz Henrique Marinho, que esteve no velório de outro agente morto na manhã desta quinta-feira (2), lamentou a morte do comandante como uma grande perda para o estado.

"A gente ainda tá entendendo a circunstância da ocorrência, ele era um excelente profissional, comandava a UPP da região e estamos entendendo o que aconteceu, mas lamentamos muito, é mais uma perda, mais um ataque ao estado", disse.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2023, 19 policiais militares baleados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Entre as vítimas, 8 morreram e 11 ficaram feridas.

PMs mortos em menos de uma semana



A morte do capitão Carlos Alberto ocorre cinco dias após o falecimento do cabo Fernando Figueira Machado, 34 anos, do mesmo batalhão , e que também estava de serviço. O PM foi baleado durante ataque de criminosos na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, no bairro Bracuhy, em Angra dos Reis, no último sábado (25). Na ocasião, outro agente também foi baleado, mas após atendimento recebeu alta da unidade de saúde.