Nas unidades de saúde, pacientes sentaram no chão para fugir dos tiros. Atendimentos foram suspensosReprodução

Publicado 02/03/2023 12:48 | Atualizado 02/03/2023 13:00

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, nesta quinta-feira (2), no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, para evitar conflitos entre as duas maiores facções que atuam na região e em outras áreas da cidade.



De acordo com a corporação, agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) atuam na ação. A operação está sendo realizada após um levantamento de informações e dados de inteligência.



Esses dados indicaram uma enorme tensão entre as duas organizações criminosas atuantes na Maré, o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) após a soltura de um dos líderes de uma das quadrilhas.

!!! Cuidado moradores, bala voando na maré. Operação 4 caveirão eo águia do bope

V. Pinheiro.

V do João. #complexodamare pic.twitter.com/R1k9vgxnaQ — CRIME NEWS OFICIAL (@crimenewsoficia) March 2, 2023

Participam da operação agentes das Delegacias de Repressão a Entorpecentes (DRE); de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC); de Roubos e Furtos de automóveis (DRFA), e outras unidades do DGPE, além da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



O Centro Municipal de Saúde Vila do João precisou realizar o acionamento do protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento devido ao intenso tiroteio que toma conta da região.