Briga entre torcidas marca o jogo da Copa do Brasil, em Nova Iguaçu - Reprodução

Briga entre torcidas marca o jogo da Copa do Brasil, em Nova IguaçuReprodução

Publicado 02/03/2023 10:53

Rio - O que era para ser apenas mais um jogo pela primeira rodada da Copa do Brasil, entre Nova Iguaçu e Vitória, da Bahia, nesta quarta-feira (1º), se tornou palco de uma batalha entre torcidas no município da Baixada Fluminense. Organizadas do Vasco e do Botafogo teriam feito uma emboscada a torcedores do clube baiano, cuja torcida é aliada à Raça Rubro Negra, do Flamengo.

#CENASLAMENTAVEIS‼️ Força jovem do vasco x Os imbativeis ( vitória) jogaram Nova Iguaçu x Vitória, e a Força jovem que é Aliada a Bamor ( organizada do Bahia) armou a emboscada contra os Rubro-negros. pic.twitter.com/ImmkiUrDG3 — ETTORCIDA (@ettorcidamemo) March 1, 2023

Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver torcedores entrando em conflito com troca de socos e uso de pás durante a briga.

Segundo relatos, a Força Jovem do Vasco (FJV) e a Torcida Jovem do Botafogo (TJB) teriam se unido para emboscar e atacar a torcida Os Imbatíveis, do Vitória, que, por sua vez, é aliada de uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo. A FJV tem amizade antiga com a Bamor, principal organizada do Bahia, maior rival do rubro-negro baiano.

Em nota, a PM informou que agentes do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para um tumulto entre torcedores, no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com o comando da unidade, a confusão foi desfeita no momento da chegada dos militares e não houve registro de prisões durante a ação. O policiamento foi reforçado na região.

Procuradas, nenhuma torcida respondeu os contatos da reportagem.

Dentro do campo, o time do Rio eliminou o time baiano pelo placar de 2 a 0.