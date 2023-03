Após serem furtados, 100 metros de fios são recuperados por agentes do BRT - Divulgação / SEOP Rio

Publicado 02/03/2023 12:41

Rio - Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (2), com cerca de 100 metros de fios que foram furtados da estação Campinho, na Zona Norte. Dois suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança e a equipe do programa BRT Seguro foi encaminhada para a estação.

Ao chegarem no local, os agentes avistaram os homens tentando fugir, mas a equipe conseguiu capturar um dos indivíduos. O suspeito estava com os fios furtados, além de ferramentas usadas para a retirada do material.

A ocorrência foi encaminhada para a 29° DP (Madureira) e os suspeitos não tiveram a identidade revelada.

Desde o início do BRT Seguro, em junho de 2021, foram realizadas 1.784 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual, desacato e tráfico de drogas. Também foram registradas 6.353 multas por evasão de passagens.

O Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, explicou sobre o serviço do programa. "Esse é um trabalho diário que as equipes do BRT Seguro fazem nas estações. Já são quase duas mil prisões desde o início do programa por crime de furto, de roubo e de importunação sexual", disse Brenno.

Sobre o vandalismo que é recorrente nos ônibus e estações do BRT, Carnevale ressaltou o dever social e dos agentes responsáveis. "É claro que a população também precisa cuidar, mas o BRT Seguro vai estar sempre trabalhando para manter o patrimônio público e a segurança do cidadão que usa o BRT", concluiu o secretário.