Cabo Figueira lotado 33º BPM Angra dos Reis, morto em confronto com criminosos no conjunto habitacional " casinhas do Bracuí".Divulgação/PM

Publicado 26/02/2023 18:18

Angra dos Reis- Dois policiais militares são baleados no confronto com criminosos da localidade conhecida como “casinhas do Bracuí”, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis/RJ,na noite desse sábado,25. Os agentes ainda foram socorridos pelos colegas de farda e encaminhados aos Hospitais de Praia Brava e Japuíba, um deles, Cabo da PM, não resistiu aos ferimentos e foi à óbito, o outro ainda está hospitalizado e segundo a Corporação seu estado de saúde é estável.

Os agentes foram atingidos por armas de fogo, durante uma operação na localidade “casinhas do Bracuí, atendendo as denúncias de moradores, sobre movimentação de vendas de drogas. Ao chegarem no local, deram ordem de parada a uma moto suspeita, na entrada das casinhas. Os agentes foram recebidos à bala e iniciado o tiroteio. No fogo cruzado os policiais foram baleados, um deles, o cabo Fernando de 34 anos ainda foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da Japuíba, em estado grave, não resistiu e foi à óbito. O outro policial segue internado em outro hospital , em Praia Brava, localizado no Parque Mambucaba. Nossa reportagem tentou contato com a unidade, mas não conseguiu o boletim médico do policial. Segundo a Corporação seu estado é estável.

“Casinhas do Bracuí” – popularmente chamadas, foram construídas casas habitacionais para abrigar vítimas das tragédias, 2002 ( tromba d’água na Japuíba) e 2010 ( quando o município foi novamente atingido por uma tromba d’água que caiu no morro da Carioca no centro da cidade ) . Foram construídas essas unidades populares para abrigar famílias que perderam tudo na enxurrada.

O Cabo Fernando Figueira Machado,34, baleado no confronto, com um tiro na cabeça, não resistiu aos ferimentos e soma mais um na estatística de policiais mortos no combate à criminalidade. O militar era lotado no 33º BPM, em Angra. Seu ingresso na corporação foi em 2012. O PM deixou um filho de 12 anos e um legado, o cumprimento do dever –“ Zelar pela segurança pública, garantindo os direitos de ir e vir da população”.

Nas redes sociais colegas de farda e seguidores, lamentaram a morte do policial.