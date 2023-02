Vacinação do novo imunizante começa a ser aplicada hoje em Angra - Divulgação/internet

Vacinação do novo imunizante começa a ser aplicada hoje em AngraDivulgação/internet

Publicado 27/02/2023 10:35

Angra dos Reis- Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, foi iniciada nesta segunda-feira, 27 , em Angra dos Reis, a vacinação contra a covid-19 com imunizantes bivalentes, que oferecem proteção tanto quanto às cepas originais do vírus quanto para a ômicron e as subvariantes que circulam atualmente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, neste primeiro momento, a imunização não será efetuada em todas as unidades devido ao público-alvo da primeira etapa ser específico. Por isso a secretaria solicita que o público alvo faça o agendamento nas unidades de saúde mais próxima de sua casa, onde também podem ser sanadas dúvidas quanto a vacina.

Segundo a programação da secretaria, nesta segunda a vacinação começa pelos indígenas e quilombolas; na terça-feira, 28, serão imunizadas pessoas acolhidas em instituições de longa permanência; na quarta-feira, 1º de março, a imunização será para idosos acima de 70 anos.

Para não haver perda, já que os frascos dos imunizantes são multidoses, aqueles que se encaixam no público-alvo deverão agendar a imunização nas ESFs mais próximas de suas residências.

Lembrando que no dia marcado, a pessoa deve apresentar identidade, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. Além disso, para ser vacinada, o morador tem que obrigatoriamente possuir o esquema primário de vacinação completo, ou seja, duas doses pelo menos. Vale ressaltar que a bivalente, que será anual, só pode ser ministrada após 4 meses da última dose da monovalente.