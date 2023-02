Duplas de Angra são destaques no 1º Torneio de Futevôlei na Praia Grande. - Divulgação/PMAR

Duplas de Angra são destaques no 1º Torneio de Futevôlei na Praia Grande.Divulgação/PMAR

Publicado 27/02/2023 10:03 | Atualizado 27/02/2023 10:04

Angra dos Reis- Aconteceu nesse sábado,25, na Praia Grande, o primeiro torneio de futevôlei do circuito de 2023, na categoria masculino open, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer. Além de contar com vários atletas da modalidade, o evento foi prestigiado por familiares dos concorrentes e banhistas, que aproveitaram o dia assistindo aos jogos.

Segundo os organizadores da competição, o torneio foi o primeiro de uma série prevista dentro do circuito que acontecerá durante todo o ano de 2023, com jogos em outras praias e com outras categorias, como feminina e mista.

“São 16 duplas com jogadores de Angra e de fora da cidade. Temos aqui hoje até campeões estaduais e brasileiros. É a primeira etapa de muitas que iremos fazer. O dia ajudou muito, pois está bem agradável, próprio para jogar um futevôlei” – comentou o coordenador técnico de promoção e fomento aos esportes coletivos e individuais, João Gabriel dos Santos Xavier, organizador do evento.

A todos os competidores e familiares presentes, a secretaria disponibilizou um cooler com copos de água e uma mesa com bananas e melancias, alimentos essenciais para recarregar as energias entre um jogo e outro. Durante a competição, cada dupla usava seu próprio uniforme, estampando logos de patrocinadores que ajudam a fomentar esse esporte tão praticado na cidade.

“ Para a gente é sempre um prazer. Nós, que praticamos o futevôlei a semana toda, ficamos muito felizes com a Prefeitura apoiando o nosso esporte. É muito legal ver tantos jovens jogando. Tem muita gente nova aqui hoje feliz com essa oportunidade de disputar um torneio pela primeira vez” – destacou o contador e atleta de futevôlei, Tiago Fraga.

O torneio foi organizado a partir de um sistema de eliminatória dupla, com repescagens às duplas que perdiam as primeiras partidas. Após esta etapa, houve o chaveamento de mata-mata até a grande final. Ao fim da competição, os vencedores, da dupla Fael e Guilherme, de Angra dos Reis, receberam troféus e medalhas das mãos dos organizadores e posaram para fotos. As duplas Gabriel e Henrique – 2º lugar – e Eduardo e Matheus – 3º lugar – também são de Angra.