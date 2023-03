Escolinha de futebol grandes revelações. - Divulgação/PMAR

Publicado 28/02/2023 23:53

Angra dos Reis - A partir desta terça-feira, 28 de fevereiro, a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Esportes, oferece 838 vagas para 16 polos esportivos distribuídos em 13 bairros de Angra dos Reis. Para se inscrever,o interessado deve procurar o professor do polo durante a realização da aula. Lembrando que é necessário atestado médico para a realização da atividade.

Serão abertas vagas para os polos de Esporte é Vida, Beach Tennis, Futsal, Ginástica Artística, Futebol de Campo, Badminton e Futebol Society. Além destes novos polos, a Secretaria de Esporte também vai abrir vagas para os já existentes, como dança livre, circuito funcional e hidroginástica. O interessado deve fazer contato com a Secretaria de Esporte por meio do telefone 3365-4763 para obter mais informações sobre as vagas oferecidas.

VAGAS PARA NOVOS POLOS

Retiro - Quadra do Retiro em frente ao Sesc (Praia do Retiro)

Esporte é vida (18 anos+) – quarta-feira, às 7h

Vila Nova – Quadra da Vila Nova, na Praça dos Caranguejo

Futsal (7 até 17 anos) – 17h – Segunda e quarta

Japuíba (Aeroporto), na Quadra Santos Dumont

Esporte é vida (18 anos+) – Terça e quinta, às 8h30

Futsal (7 até 17 anos) – terça e quinta, às 9h30 e 14h

Banqueta, na Quadra da Estrada da Banqueta

Esporte é vida (18 anos+) – terça e quinta, às 8h30

Japuíba, no Campo em frente ao FAETEC

Futebol Society (7 até 17 anos) – terça e quinta, às 8h30 e 15h

Frade, na Quadra do Frade (Rua Boa Esperança)

Futsal (7 até 17 anos), segunda e quarta, às 9h e 13h30

Monsuaba, na Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Praia Monsuaba)

Esporte é Vida (18 anos+), quarta e sexta, às 8h

Beach Tennis (7 até 17 anos), quarta e sexta, 9h

Sapinhatuba II, na Quadra da Sapinhatuba II

Futsal (7 até a 17 anos), terça e quinta, às 8h30

Praia do Jardim, na Quadra da Estrada do Marinas

Esporte é vida (18 anos+), terça e quinta, às 8h30

Estádio Municipal

Ginástica Artística (7 até 17 anos) – terça e quinta, às 9h30 e 14h

Praia do Anil

Beach Tennis (7 até 17 anos), segunda e quarta, às 16h

Beach Tennis (18 anos+), segunda e quarta, às 17h

Aterro, na Academia ao ar livre e no Campo de Futebol

Esporte é Vida (60 anos+), quarta e sexta, às 8h15

Futebol de Campo (7 até 14 anos), quarta e sexta, às 8h30 e 14h

Vila do Abraão, no Campo de Futebol

Futebol de Campo (7 até 17 anos), segunda e quarta, às 9h e 13h30.