Angra dos Reis

Econel garante descontos na tarifa de energia a mais de 10 mil clientes e recolhe 1,4 mil toneladas de resíduos

Com o programa visando a sustentabilidade, a distribuidora arrecadou mais de 1,4 mil toneladas de resíduos no ano passado, o que colaborou para evitar a emissão de aproximadamente 4,4 mil toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera. Sendo mais de 10,5 mil clientes na área de concessão da Enel Rio beneficiados com descontos na conta de luz por meio do Ecoenel – programa que concede bônus mediante a troca de resíduos recicláveis em 2022. Ação concede desconto na conta de luz dos clientes mediante a troca de materiais recicláveis: papel, plástico, metal e vidro.

Publicado há 4 dias