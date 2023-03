As pedras bloquearam a Rio-Santos, na altura do condomínio Barla Vento, em Praia Brava. - Divulgação

Publicado 28/02/2023 21:42

Angra dos Reis - Para os motoristas que trafegavam pela Rio-Santos no início da noite desta terça-feira, 28, o temporal trouxe transtornos e um susto na altura do bairro Praia Brava, em Angra dos Reis/RJ. Um rolamento de pedras da encosta atingiu a rodovia, bloqueando as duas pistas, nos sentidos Paraty e Rio de Janeiro. Por pouco um carro não foi atingido. Em alguns bairros foram duas horas de chuvas fortes e intensas, com ruas alagadas.

A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-101 (Rio-Santos) da Praia Grande, em Ubatuba, até a capital fluminense, informou que em virtude das chuvas fortes e intensas, e o rolamento de pedras, foi preciso efetuar a interdição da pista, em ambos os sentidos, no trecho entre o km 542,3 e km 518,5, região da Praia Brava, em Angra dos Reis. As pistas sentido Paraty e Rio de Janeiro, estão bloqueadas. A medida é temporária e tem o apoio de órgãos de segurança.

O objetivo é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra. Uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 1º, para avaliar a liberação do tráfego no trecho interditado.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço. A chuva continua neste momento, porém com menos intensidade. Cuidado, pois em alguns trechos da BR 101 ainda há bolsões d’água.

Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária.



Canais disponíveis 24 horas por dia:

Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioS

Site: www.ccrriosp.com.br