Consumidores com desconto na tarifa de energia no programa Econel - Divulgação/Enel

Publicado 25/02/2023 09:44

Costa Verde – A Enel Distribuição Rio beneficiou mais de 10,5 mil clientes com um total de R$ 650 mil descontos na conta de luz por meio do Ecoenel – programa que concede bônus mediante a troca de resíduos recicláveis (papel, plástico, metal e vidro) – em 2022. Por meio do programa Ecoenel, a distribuidora arrecadou mais de 1,4 mil toneladas de resíduos no ano passado, o que colaborou para evitar a emissão de aproximadamente 4,4 mil toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera.

Troca de resíduos por desconto na tarifa de energia elétrica Divulgação/Enel

Esse montante também possibilitou a economia de mais de 6,51 milhões KWh de energia, o suficiente para abastecer mensalmente cerca de 3,18 mil famílias por um ano. Além disso, o programa contribuiu para a preservação de 11,5 mil árvores, por meio da reciclagem de papel. Esses dados integram o balanço do Ecoenel de 2022.

Para aderir ao programa, basta que o cliente apresente a conta de energia e um documento com foto em um dos pontos de coleta e receber o cartão Ecoenel. Na área de concessão da Enel Rio há 119 ecopontos. Após o cadastro, o cliente poderá levar os resíduos limpos e já separados por tipo de material até o ponto de sua preferência.

No local, os materiais são pesados e o valor do bônus é creditado automaticamente na conta de energia do cliente ou de uma instituição social indicada por ele. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro e, caso a soma da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte. O cliente pode consultar seus bônus, os endereços dos ecopontos e checar o valor de cada resíduo no aplicativo do Ecoenel, disponível nas plataformas Android e iOS.

“Nosso objetivo é que os clientes tenham uma consciência ambiental cada vez maior sobre a importância da reciclagem de materiais e que possam economizar na conta de luz. Desta forma, elas podem encaminhar os materiais separados e limpos, e nós encaminhamos para o processo de reciclagem”, afirma a responsável pela área de Sustentabilidade da Enel Distribuição Rio, Leonardo Soares.

Acesse o site da Enel em www.enel.com.br e confira mais detalhes sobre o programa, os endereços dos ecopontos e os horários de funcionamento.





Ecoenel

O programa é viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e oferece bônus na conta de luz dos clientes da Enel em troca de materiais recicláveis (papel, plástico, metal e vidro), sendo reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como referência em prática ambiental. Além de facilitar o pagamento dos clientes, o programa contribui diretamente para a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda (ODS) 2030 da ONU, especialmente com o ODS 7 -- Energia Acessível e Limpa, o ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, e o ODS 13 -- Combate às Mudanças Climáticas.

Nos últimos quatro anos, foram creditados cerca de R$ 2,32 milhões em bônus na conta de luz de mais de 1,25 mil clientes da Enel Distribuição Rio, que destinaram mais de 5,6 mil toneladas de materiais recicláveis nos ecopontos do programa.



Sobre a Enel Distribuição Rio



A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.