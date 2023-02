Carteira de Identificação do Autista dia 1º entrega e novas solicitações. - Divulgação/PMAR

Publicado 24/02/2023 20:05

Angra dos Reis - As 400 pessoas que se inscreveram no mês passado para receberem a Carteira de Identificação do Autista poderão retirar o documento a partir do dia 1º de março. A entrega será feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Caso o responsável não seja acompanhado pelo CRAS poderá retirá-la na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/ Secretaria Executiva de Assistência Social, na Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, S/N, no bairro São Bento, Centro, das 9h às 16h, de segunda a sexta.

Quem não se inscreveu para receber a Carteira de Identificação do Autista, no dia 1º de março, tem a oportunidade de se inscrever acessando o link: https://www.sociaut.com/cidade-emissao-cartao. O interessado deve preencher todos os campos, solicitando a identificação. O município vai disponibilizar mais 200 carteiras para esses novos cadastros. Após esta etapa, o cartão poderá ser retirado, depois de 20 dias, no CRAS do bairro do responsável ou na sede da secretaria.

- A Carteira de Identificação do Autista é uma política pública que visa beneficiar a vida de cidadãos com espectro autista e seus familiares, facilitando o acesso a serviços públicos e privados, promovendo cidadania, segurança e dignidade a esse público. Essa é nossa missão, promover políticas públicas de inclusão para todos em nosso município – explica o secretário de desenvolvimento social e promoção da cidadania, Eduardo Sampaio.

O documento é composto de diversas informações do autista na parte frontal, como nome completo, data de nascimento, CPF, classificação de sua doença, tipo sanguíneo, número do cartão do SUS, telefone para contato e foto, além de 3 QR Codes em sua parte traseira.

Os QR Codes darão acessos a: dados do usuário, além dos já encontrados na parte frontal, como endereço completo, alimentação específica e medicação usada; todas as leis nacionais sobre o autismo; a localização de toda a rede de apoio para eventuais necessidades de ajudas e informações a respeito do autista.