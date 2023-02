Acidente na altura do bairro Japuíba - Divulgação/rede social

Publicado 21/02/2023 20:58 | Atualizado 21/02/2023 21:01

Angra dos Reis - Na japuíba, a vítima um homem de 27 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, com ferimentos . O acidente envolvendo um carro e uma moto foi na rua Japoranga. O segundo acidente foi na rodovia Rio-Santos, sentido centro, na altura do Parque Mambucaba, próximo ao 33º BPM, também com uma vítima socorrida e levada para o Hospital Municipal da Japuíba. A unidade não informou o estado de saúde das vítimas.

A chuva cai na noite do último dia de carnaval

Lembrando que depois de um dia ensolarado e muito Calor na cidade, no último dia de folia, a noite desta terça-feira começou com chuva e em alguns bairros, como Perequê, foi intensa, com pancadas e trovoadas e continua em toda a cidade. Quem está retornando pra casa, atenção redobrada, a pista escorregadia e o cansaço acumulado nesses dias de carnaval, requer muito cuidado. O melhor é descansar e pegar a estrada mais tarde ou de madrugada.

Confira os itens necessários para uma boa viagem e as condições de tráfego, atenção ao limite de velocidade e lembre-se, ainda é feriado, não tenha pressa pra chegar ao destino o importante é chegar com segurança. A PRF continua na rodovia Rio-Santos em alguns pontos com operação carnaval, para coibir qualquer infração.