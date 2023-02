Angra dos Reis

Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo vai homenagear o mestre Bimba da capoeira

Com o enredo "Mestre Bimba", um dos pioneiros da capoeira no Brasil, já falecido, o Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo, da comunidade do Morro do Carmo, desfila no carnaval 2023 nesta segunda-feira, 20, com concentração marcada para 19h30, na Praça General Osório (Praça do Carmo).

Publicado 20/02/2023 18:15 | Atualizado há 4 horas