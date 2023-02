Angra dos Reis

Rainha e Rainha Gay

Com muita animação, os concursos ofereceram diversão, alegria e, claro, prêmios especiais. As rainhas do carnaval angrense faturaram ,nessa sexta-feira,17, R$ 2.500 cada. As segundas colocadas ficaram com o título de Princesa do Carnaval e levaram R$ 1.500, e as terceiras, R$ 1.000. Todas as participantes ganharam brindes pela participação.

Publicado há 21 horas