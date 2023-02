Secretário de Cultura Andrei Lara (E) premiando as vencedoras do concurso. - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis- Eleita Rainha do Carnaval 2023 de Angra dos Reis/RJ, Sabrina Medeiros, de 28 anos, conta que essa foi a terceira tentativa no concurso. Moradora do bairro Camorim, ela, que já é rainha de bateria dos blocos Feliz Idade e Caravelas, ficou emocionada ao receber a faixa.

"Nas duas vezes anteriores que tentei, fiquei em segundo lugar. É uma realização pessoal. Sensação de dever cumprido. Dedico a faixa para minha mãe, que sempre me incentivou, ao meu marido e a todos que me apoiam. Muito obrigado aos jurados e a todos" – agradeceu Sabrina.

Após o concurso que coroou a rainha da folia, as candidatas ao título de Rainha Gay do Carnaval entraram na passarela com o objetivo de conquistar os jurados e o público, que continuou lotando o Barracão do Samba.

A vencedora da categoria foi Wend Mel, de 22 anos. Moradora de Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro. Ela também ficou muito feliz e emocionada com a vitória.

"O sentimento é inexplicável. Foi difícil estar aqui, por eu ser do Rio. Pensei em desistir devido ao adiamento do evento por conta da chuva forte na semana passada, mas recebi apoio e estou aqui. Quando se faz com amor, tudo dá certo. Dedico a faixa para minha família. Muito obrigado pelo carinho de todos "– celebrou Wend.

Além dos angrenses que prestigiaram o evento, vários turistas continuam marcando presença nas noites da folia angrense, que prossegue ate terça-feira